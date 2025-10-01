В деревне Бетово Брянской области отремонтировали сети теплоснабжения

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения провели в деревне Бетово в Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте ТЭК и ЖКХ региона.
Уточним, что теплосети идут от котельной, расположенной по улице Садовой, дом 23. Во время работ специалисты заменили изношенные элементы инженерной системы на современные и экономичные. Это позволит снизить вероятность аварийных ситуаций и повысит качество оказываемых населению коммунальных услуг.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.