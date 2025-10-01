Минтруд Татарстан разъяснил, кто может получить статус ветерана труда

Зарипова отметила, что ветераны труда могут получать поддержку после назначения пенсии при достижении пенсионного возраста, но только если их доходы не превышают 20 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты составляют 630 рублей, предоставляется 50% субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, 50% скидка на оплату стационарного телефона и антенны, 50% компенсация за проезд на водном и железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также социальный проездной билет. Ветеранам также предоставляется бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование. Всего в настоящее время этими мерами поддержки пользуются 133 тысячи человек.