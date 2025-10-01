Минтруд Татарстан разъяснил, кто может получить статус ветерана труда

В Татарстане пожилые люди активно пользуются мерами социальной поддержки, и ветераны труда составляют значительную часть среди них. Об этом на брифинге заявила министр труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан Эльмира Зарипова.
Для получения статуса ветерана труда необходимо соответствовать двум критериям: наличие государственных наград или ведомственных знаков отличия, а также определенный трудовой стаж. Для женщин стаж составляет 20 лет, а для мужчин — 25. Ведомственные знаки отличия включают нагрудный знак «Ветеран» в системе образования, который вручается Министерством науки и высшего образования России, и знак отличия Минпросвещения страны «Отличник просвещения».
Для работников здравоохранения, соцзащиты и сельского хозяйства почетными грамотами награждают соответствующие министерства. В финансовой сфере почетным знаком «Отличник финансовой работы» отмечают лучших сотрудников, а в транспортной — нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России».
Зарипова отметила, что ветераны труда могут получать поддержку после назначения пенсии при достижении пенсионного возраста, но только если их доходы не превышают 20 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты составляют 630 рублей, предоставляется 50% субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, 50% скидка на оплату стационарного телефона и антенны, 50% компенсация за проезд на водном и железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также социальный проездной билет. Ветеранам также предоставляется бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование. Всего в настоящее время этими мерами поддержки пользуются 133 тысячи человек.
Напомним, в Татарстане 107 тысяч семей получили единое пособие на детей. Всего на эту меру поддержки направили порядка 15 миллиардов рублей.