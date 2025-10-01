Новосибирцы рискуют здоровьем: Роспотребнадзор изъял из магазинов чай с пестицидами

Согласно информации ритейлеров, пробы на исследование брались в конце августа, а с 1 сентября начала действовать обязательная маркировка для чайной продукции. Производители просили отложить её введение, ссылаясь на возможные сбои в поставках. Однако, по данным ЦПРТ (система «Честный знак»), остатки немаркированного чая могут продаваться еще в течение нескольких месяцев.