Новосибирцы рискуют здоровьем: Роспотребнадзор изъял из магазинов чай с пестицидами

Роспотребнадзор изъял более ста тонн чая марок Greenfield, Tess и «Беседа», в которых были обнаружены пестициды. Токсичные вещества также нашли в продукции брендов «Золотая чаша», «Три дружных слона», «Города России», Easrford, TeaTale и других, пишет BFM-Новосибирск.
В чае выявлено более 20 вредных для здоровья веществ, включая ацетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим и лямбда-цигалотрин.
Согласно информации ритейлеров, пробы на исследование брались в конце августа, а с 1 сентября начала действовать обязательная маркировка для чайной продукции. Производители просили отложить её введение, ссылаясь на возможные сбои в поставках. Однако, по данным ЦПРТ (система «Честный знак»), остатки немаркированного чая могут продаваться еще в течение нескольких месяцев.
С 1 сентября также подлежат маркировке кофе, растворимые напитки, некоторые виды сладостей, спортивные добавки и игрушки.
