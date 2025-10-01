В Ростовской области сохранили выезд на М-4 из хутора Красный Кут

Также Алена Беликова прокомментировала ситуацию с объездами через Аютинский и Таловый. Чиновник пояснила, что установка светофоров на подобных дорожных участках запрещена из-за возможного увеличения аварий. Вместо светофоров для жителей указанных населенных пунктов разработали объездные маршруты на 1001 и 988 км трассы.