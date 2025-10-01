В Ростовской области сохранили выезд на М-4 из хутора Красный Кут

В Ростовской области на время ремонта трассы М-4 «Дон» сохранят возможность выезда на проезжую часть из хутора Красный Кут. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— ГК «Автодор» принял наше предложение — дорога из хутора не будет перекрыта. Компания создаст временный путепровод на 1002 км для беспрепятственного проезда местных жителей, — рассказала Алена Беликова.
Ремонтные работы начнутся в октябре 2025 года. Старт специально сдвинули, чтобы досконально продумать схему движения транспорта. Завершить все работы планируется до 1 ноября 2026 года.
Также Алена Беликова прокомментировала ситуацию с объездами через Аютинский и Таловый. Чиновник пояснила, что установка светофоров на подобных дорожных участках запрещена из-за возможного увеличения аварий. Вместо светофоров для жителей указанных населенных пунктов разработали объездные маршруты на 1001 и 988 км трассы.
Сейчас дорожники и ГАИ контролируют установку знаков, сигнальных столбиков, восстанавливаются ограждения и наносится разметка. Также решили установить комплекс фотовидеофиксации.
Ограничения движения на данном участке будут действовать до 30 января 2026 года, но подрядчик может справиться и раньше установленного срока.
