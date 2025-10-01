Ричмонд
В райцентре Башкирии открыли новый парк

Его обустроили в микрорайоне Южном села Буздяк.

В Буздяке завершили благоустройство парка отдыха и спорта в микрорайоне Южный. В нём появилось несколько спортивных площадок — для баскетбола, волейбола и футбола с безопасным резиновым покрытием. Для детей обустроена игровая зона с горками и качелями. В парке появились освещённые пешеходные дорожки, скамейки и урны.

Работы шли в течение двух сезонов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В целом стоимость благоустройства составила 20,8 млн руб.

"Парк станет любимым местом для жителей всех возрастов. Уже сегодня жители гуляют здесь с детьми и проводят различные мероприятия. Наш парк — яркий пример успешной реализации партийных проектов по Народной программе,

демонстрирующий, как можно повысить качество жизни и сделать наши города и села привлекательнее«, — прокомментировал глава администрации Буздякского района — секретарь местного отделения партии “Единая Россия” Ильнур Игдиев.

