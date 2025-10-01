Новосибирские музыканты высмеяли ажиотаж вокруг iPhone 17

«Через песню мы хотели показать, что мода на гаджеты превращается в социальное давление. Люди готовы копить месяцами, лишь бы соответствовать трендам. Это и стало темой иронии», — рассказывает о своём замысле автор и продюсер. Впрочем, со свойственным всем творцам непостоянством, Турцев говорит и о другом варианте прочтения трека: «Айфон стал символом стиля, свободы и стремления к мечте. Эта песня — о тех, кто всегда идёт к своему апгрейду». А каждый слушатель волен выбрать тот смысл, который ближе по духу ему.