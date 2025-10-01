Новосибирские музыканты высмеяли ажиотаж вокруг iPhone 17

Известный новосибирский музыкант и продюсер MYAKESH (в миру Юрий Турцев) представил широкой публике новый ироничный трек «iPhone 17», который стал реакцией на ажиотаж вокруг модного гаджета.
Записанный совместно с певицей Алисой Шмелёвой (она же HOFIX), трек быстро завирусился в сети и наряду с их треком «Лабубу» уже попал в чарты музыкальных сайтов, порой даже обгоняя в них такого популярного исполнителя, как Betsy с треком «Сигма Бой».
«Первое — это припев, — раскрывает секрет своего успеха автор Юрий Турцев. — Фоновую музыку — люди под такое любят снимать ролики. И, конечно же, актуальная тема или событие». В треке «iPhone 17» удачно сошлись все эти составляющие. Простой и навязчивый припев буквально застревает в голове, а тема айфона — символа мечты и статуса — весьма актуальна едва ли не всё последнее десятилетие.
«Через песню мы хотели показать, что мода на гаджеты превращается в социальное давление. Люди готовы копить месяцами, лишь бы соответствовать трендам. Это и стало темой иронии», — рассказывает о своём замысле автор и продюсер. Впрочем, со свойственным всем творцам непостоянством, Турцев говорит и о другом варианте прочтения трека: «Айфон стал символом стиля, свободы и стремления к мечте. Эта песня — о тех, кто всегда идёт к своему апгрейду». А каждый слушатель волен выбрать тот смысл, который ближе по духу ему.
Для Алисы Шмелёвой «iPhone 17» — это, прежде всего, «клубная энергетика, ирония и лёгкость, которую можно слушать и в наушниках, и на танцполе»:
Айфон хочу,
Туфли не хочу.
Я считаю здесь нули,
Семнадцатый мне подари.
Станет «iPhone 17» разовым хитом или задержится в музыкальной орбите надолго — покажет только время. Как бы то ни было, трек новосибирского музыканта стал не только ироничным высказыванием о гаджете, но и слепком текущей музыкальной культуры, отражающим дух современного поколения.