Выдано разрешение на строительство развязки на Пулковском шоссе

Госстройнадзор выдал АО «АБЗ-Дорстрой» разрешение на строительство развязки на Пулковском шоссе в створе Порховской улицы. Это следует из документа, опубликованного на сайте службы.

Документ будет действовать до 29 июня 2028 года. Строительство развернется на шести кадастровых участках.

Контракт в сентябре по итогам открытого конкурса был заключен на 4 млрд 685 млн рублей. По условиям закупки, работы должны быть завершены до 3 ноября 2027 года.

«Фонтанка» подробно рассказывала, какой будет двухуровневая развязка. В рамках первого этапа планируется подключить Порховскую улицу к Пулковскому шоссе и построить путепровод через железнодорожные пути. Развязку через шоссе и съезды с нее построят в рамках второго этапа. Выделение львиной части суммы, 4 млрд рублей, запланировано на 2027 год.