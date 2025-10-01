В забайкальском городе Могоча открыли модельную библиотеку

Модернизированную по нацпроекту «Семья» библиотеку открыли в городе Могоча. Об этом сообщили в Министерстве культуры Забайкальского края.
В учреждении оборудовали лабораторию для подростков «МогочаБит». Там дети будут учиться работать с нейросетями, создавать видеоконтент, осваивать навыки монтажа, веб-дизайна и программирования. Также в библиотеку поступили очки виртуальной реальности и более 2,2 тысячи книг.
В ведомстве напомнили, что с начала года такие модельные учреждения открыли в селах Дульдурга, Улеты и городе Хилке. Еще две библиотеки обновили в селе Красный Чикой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.