Диагноз: острый дефицит кадров — Хабаровский край ищет врачей

В большинстве регионов количество резюме от соискателей не достигает и одной десятой от числа открытых вакансий. Хуже всего с обеспеченностью кадрами в ЕАО, далее по нарастающей идут Магаданская область, Камчатка, Хабаровский край, Чукотка, Бурятия, Приморье. Даже в максимально «благополучной» с кадровой точки зрения Якутии показатель обеспеченности вдвое меньше нормативного количества резюме на вакансию. При этом самый высокий спрос на докторов в 2025 году наблюдается в Хабаровском крае. Уровень зарплатных предложений здесь переваливает за 100 тысяч рублей, хотя, конечно, это не лидерская сумма по ДФО.