Диагноз: острый дефицит кадров — Хабаровский край ищет врачей

А всё равно каждый раз обидно, особенно когда в параллель властные структуры всё провозглашают необходимость поднимать престиж профессии.
«Скорой» зарплата не скоро.
Вот из недавних новостей: в Комсомольске-на-Амуре сотрудники станции скорой помощи почти полгода работали с задержкой зарплаты. При этом компенсация за затягивание расчёта не начислялась, подчеркнули в прокуратуре Хабаровского края. Естественно, после вмешательства органов медики получили полное возмещение, но неужели нужно было до такого доводить?
И у наших дальневосточных соседей такие случаи — не редкость. Так, на станции скорой помощи Благовещенска (Амурская область) по итогам проверки инспекции труда и прокуратуры так же выявлена задержка зарплаты, так же — без компенсации. В Октябрьской районной больнице того же региона восемь сотрудников в течение года получали зарплату не в срок. То же, как под копирку, — в Ивановской районной больнице.
В Приморье сотрудники Красноармейской ЦРБ в с. Новопокровка пожаловались региональному минздраву на длительную невыплату зарплаты. Медики подчеркнули, что руководство больницы не исполнило приказ Минздрава РФ о повышении окладов медработников. А всё, мол, из-за накопленного долга больницы, в котором виноват финдиректор медучреждения. В итоге все деньги идут на погашение долга, а сотрудникам положенной по закону прибавки всё нет.
Кому — мало, а кому — перебор.
Между тем, из-за проблем с зарплатой люди и из профессии уходят. И в этом плане, как показывают результаты недавнего исследования рекрутинговой платформы hh.ru, рынок медицинского труда в ДФО вступил в зону системного дефицита. Во всех регионах округа наблюдается острая нехватка врачей. Согласно опросу, 80% медучреждений ДФО испытывают трудности с наймом врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов и смежного персонала. В качестве главных проблем работодатели называют неудовлетворённость условиями труда, профвыгорание и дефицит кандидатов с необходимой квалификацией на рынке.
В большинстве регионов количество резюме от соискателей не достигает и одной десятой от числа открытых вакансий. Хуже всего с обеспеченностью кадрами в ЕАО, далее по нарастающей идут Магаданская область, Камчатка, Хабаровский край, Чукотка, Бурятия, Приморье. Даже в максимально «благополучной» с кадровой точки зрения Якутии показатель обеспеченности вдвое меньше нормативного количества резюме на вакансию. При этом самый высокий спрос на докторов в 2025 году наблюдается в Хабаровском крае. Уровень зарплатных предложений здесь переваливает за 100 тысяч рублей, хотя, конечно, это не лидерская сумма по ДФО.
— При этом в ряде регионов соискатели-врачи претендуют на более высокие заработки, чем им предлагают работодатели. Самая заметная разница зафиксирована на Сахалине: здесь желаемые зарплаты достигли 150 тысяч рублей, что на 5,5 тыс. больше предлагаемых рыночных зарплат. Также предложения работодателей отстают от желаемых зарплат врачей в Приморье и Бурятии. Более благополучная ситуация в Якутии, где предложения и ожидания практически находятся в балансе, а также в Забайкалье, Хабаровском крае и Амурской области, где работодатели даже превосходят желаемые доходы кандидатов-врачей, — комментирует директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.
Нужны местные.
А что власти говорят? В этом году губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, озвучивая меры для удержания выпускников медучреждений в регионе и борьбы с оттоком кадров, призывал жителей активнее идти в медицину.
— Проблема оттока кадров, к сожалению, по-прежнему актуальна, — отметил глава региона. — В 2024 г. до трети выпускников покидали регион, что наносило серьёзный удар по здравоохранению. Большая у нас нехватка врачей, особенно узких специалистов, в отдалённых районах. Нами приняты новые меры, направленные на удержание специалистов через целевую подготовку и поддержку. Студентам-целевикам назначат доплату в 2000 рублей к академической стипендии из краевого бюджета. Уже сотня ординаторов работает врачами-стажёрами в краевых учреждениях. Выросло количество студентов медколледжа. Также открыт набор на базе 9 класса по программе «Сестринское дело». По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлечены 119 специалистов. Всё это — немало, но ещё недостаточно.
Также Д. Демешин акцентировал важность набора местных кадров. Столичные студенты не поедут в хабаровский посёлок, даже если в регионе отучатся — они поедут к себе. Но местные врачи могут вернуться на малую родину, чтобы лечить земляков. А значит, чем больше школьников из муниципалитетов поступят в вузы краевой столицы и чем активнее их в этом поддержат местные власти, тем выше будет число квалифицированных медиков в регионе.
Справка.
Обеспеченность врачами: количество резюме на одну вакансию:
ЕАО — 0,1.
Колыма и Камчатка — по 0,4.
Хабаровский край — 0,5.
Чукотка и Бурятия — по 0,8.
Приморье и Амурская область — по 0,9.
Забайкалье — 1.
Сахалин — 1,5.
Якутия — 1,8.
Нормативное значение — 4.
Спрос на докторов:
Хабаровский край — 1,1 тыс. вакансий, или 30% от всех подобных в ДФО.
Приморье — 675, или 19%
Забайкалье — 406, или 12%
Бурятия — 314, или 9%
Амурская область — 293, или 8%
Камчатка — 267, или 8%
Сахалин — 174, или 5%
Якутия — 165, или 5%
Колыма — 129, или 4%
ЕАО — 33, или 1%
Медиана зарплатных предложений врачам в ДФО:
Сахалинская область — 144,5 тыс. руб.
Колыма — 135 тыс.
Якутия — 120,1 тыс.
Амурская область и Камчатка — по 120 тыс.
Хабаровский край — 103,9 тыс.
Забайкалье — 101,2 тыс.
ЕАО — 100 тыс.
Приморье — 99,9 тыс.
Бурятия — 99,8 тыс.