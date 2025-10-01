Близкие со слезами простились в Петербурге с именитым актером «Ленфильма» Ниловым

В Петербурге 1 октября близкие, друзья и поклонники творчества Геннадия Нилова простились с ним в Центральном зале Центра ритуальных услуг на Большой Охте. Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова передает, что все, кто пришел сегодня проводить в последний путь актера, были в крайне подавленном настроении.