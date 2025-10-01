Близкие со слезами простились в Петербурге с именитым актером «Ленфильма» Ниловым

На церемонии прощания журналист увидела сына Нилова Алексея, внучку Елизавету и внука Никиту. Также пришла депутат Заксобрания Петербурга Анастасия Мельникова, она играла вместе с Алексеем Ниловым в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Корреспондент передает, что было много цветов и венков. Похоронят Геннадия Нилова в Приозерске, где он и жил в последние годы.
Геннадий Нилов сыграл во многих картинах «Ленфильма». Известность ему принесла роль в фильме «Три плюс два», где он играл доктора физико-математических наук Степана Сундукова по прозвищу «Сундук».