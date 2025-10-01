Ричмонд
Близкие со слезами простились в Петербурге с именитым актером «Ленфильма» Ниловым

В Петербурге 1 октября близкие, друзья и поклонники творчества Геннадия Нилова простились с ним в Центральном зале Центра ритуальных услуг на Большой Охте. Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова передает, что все, кто пришел сегодня проводить в последний путь актера, были в крайне подавленном настроении.

15

На церемонии прощания журналист увидела сына Нилова Алексея, внучку Елизавету и внука Никиту. Также пришла депутат Заксобрания Петербурга Анастасия Мельникова, она играла вместе с Алексеем Ниловым в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Корреспондент передает, что было много цветов и венков. Похоронят Геннадия Нилова в Приозерске, где он и жил в последние годы.

Геннадий Нилов сыграл во многих картинах «Ленфильма». Известность ему принесла роль в фильме «Три плюс два», где он играл доктора физико-математических наук Степана Сундукова по прозвищу «Сундук».