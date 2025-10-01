Ричмонд
Алматинское метро установило новый рекорд

В день матча «Кайрат» — «Реал Мадрид» метро Алматы перевезло 142 932 пассажира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Новый рекорд! 30 сентября, в день матча «Кайрата» против «Реал Мадрида», пассажиропоток в Алматинском метрополитене достиг исторического максимума. За сутки метро перевезло 142 932 пассажира — это самый высокий показатель за всю историю. Алматинский метрополитен — неотъемлемая часть жизни города. Спасибо каждому нашему пассажиру!

сообщили в пресс-службе метрополитена

Ранее время работы метро Алматы продлили в день матча «Кайрат» — «Реал Мадрид». В день матча работа метрополитена города была продлена до 01:00.

Напомним, что на матч в Алматы приехало свыше 5 тысяч иностранных гостей, а вместе с болельщиками из разных регионов Казахстана общее число посетителей составило десятков тысяч.

Отметим, последний рекорд в алматинском метрополитене был установлен 2 сентября. В этот день за период работы от открытия до закрытия метро было перевезено 117 тысяч пассажиров.