Алматинское метро установило новый рекорд

Новый рекорд! 30 сентября, в день матча «Кайрата» против «Реал Мадрида», пассажиропоток в Алматинском метрополитене достиг исторического максимума. За сутки метро перевезло 142 932 пассажира — это самый высокий показатель за всю историю. Алматинский метрополитен — неотъемлемая часть жизни города. Спасибо каждому нашему пассажиру!
Ранее время работы метро Алматы продлили в день матча «Кайрат» — «Реал Мадрид». В день матча работа метрополитена города была продлена до 01:00.
Напомним, что на матч в Алматы приехало свыше 5 тысяч иностранных гостей, а вместе с болельщиками из разных регионов Казахстана общее число посетителей составило десятков тысяч.
Отметим, последний рекорд в алматинском метрополитене был установлен 2 сентября. В этот день за период работы от открытия до закрытия метро было перевезено 117 тысяч пассажиров.