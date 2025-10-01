Казань присоединится к Всероссийскому спортивному диктанту

Написать диктант в Казани можно на 4 площадках: Центральный стадион (ул. Ташаяк, 2а), СК «Центр бокса и настольного тенниса» (ул. Джаудата Файзи, 2а), Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (тер. Деревня Универсиады, 35), МБУ ДО «СШОР “ФСО “Авиатор” (ул. Олега Кошевого, 19), сообщает пресс-служба Комитета физической культуры и спорта Казани. Начало диктанта в 11:00.