Казань присоединится к Всероссийскому спортивному диктанту

Написать диктант можно будет на 4 площадках.

Источник: Город Казань.KZN.RU

5 октября в Казани пройдет Всероссийский спортивный диктант. Тестирование состоит из 25 вопросов об отечественных и мировых спортивных событиях, фактах об известных спортсменах, а также основах здорового образа жизни.

Написать диктант в Казани можно на 4 площадках: Центральный стадион (ул. Ташаяк, 2а), СК «Центр бокса и настольного тенниса» (ул. Джаудата Файзи, 2а), Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (тер. Деревня Универсиады, 35), МБУ ДО «СШОР “ФСО “Авиатор” (ул. Олега Кошевого, 19), сообщает пресс-служба Комитета физической культуры и спорта Казани. Начало диктанта в 11:00.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке https://sportdiktant.ru. Также предусмотрен онлайн формат.

Ожидается, что в диктанте примут участие около 70 тыс. человек на 850 площадках в различных регионах страны.