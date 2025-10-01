Ричмонд
Большинство омичей не хотят общаться с телефонными роботами

Как показал опрос, жителям Омска гораздо удобнее решать по телефону вопросы с «живыми» людьми, а не с искусственным интеллектом.

Источник: Комсомольская правда

Большинство омичей хочет общаться с настоящими сотрудниками компаний, а не с телефонными роботами. Информация выяснилась в ходе опроса жителей города аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос, проведенный в последнюю неделю сентября, показал, что 64% омичей поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнерами. Свою точку зрения жители региона обосновали тем, что они не хотят терять время на выслушивание ненужной им информации от телефонных роботов, все чаще применяемых как коммерческими организациями, так и бюджетными структурами.

Против инициативы — в начале разговора обязательно сообщать абонентам, что с ними будет говорить «искусственный сотрудник» — высказались лишь 9% омичей. Еще 27% затруднились с ответом. При этом значительная часть сомневающихся сообщили о недоверие к самой технологии, объясняя свою точку зрения отрицательным отношением к использованию в общении со звонящими телефонных роботов.