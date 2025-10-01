Большинство омичей не хотят общаться с телефонными роботами

Опрос, проведенный в последнюю неделю сентября, показал, что 64% омичей поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнерами. Свою точку зрения жители региона обосновали тем, что они не хотят терять время на выслушивание ненужной им информации от телефонных роботов, все чаще применяемых как коммерческими организациями, так и бюджетными структурами.