В Красноярске осудили сутенеров, вовлекавших сирот в проституцию

В ходе следствия выяснилось, что ранее не судимый красноярец 1972 г.р. в июне 2011 года подыскал сутенёров и водителей. В занятие проституцией были вовлечены 39 девушек, которые оказывали интимные услуги в гаражах на Грунтовой, саунах и гостиницах Кировского, Ленинского и Советского районов, а также в арендованных квартирах.