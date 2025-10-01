В Красноярске осудили сутенеров, вовлекавших сирот в проституцию

В Красноярске осудили пятерых человек за вовлечение девушек в проституцию. Приговор вынес Кировский районный суд.
Как установил суд, в период с 2011 по 2019 год подсудимые вовлекали в проституцию сирот, женщин в трудной жизненной ситуации и тяжелом материальном положении.
В ходе следствия выяснилось, что ранее не судимый красноярец 1972 г.р. в июне 2011 года подыскал сутенёров и водителей. В занятие проституцией были вовлечены 39 девушек, которые оказывали интимные услуги в гаражах на Грунтовой, саунах и гостиницах Кировского, Ленинского и Советского районов, а также в арендованных квартирах.
Руководитель группы контролировал ее деятельность круглосуточно. Полученные от преступной деятельности деньги организатор использовал на собственные нужды.
Пятерых осужденных лишили свободы на 6,5 лет по совокупности преступлений.
