В Пермском крае семья отсудила деньги у СНТ за камеру, снимающую их участок

Инцидент произошёл в одном из некоммерческих товариществ Березников. Жильцы СНТ решили установить камеры на территории, чтобы следить за безопасностью вещей. В обзор видеокамер попала также часть участка местной семейной пары, которая продолжала жить вместе после развода. Люди не давали согласия на такую съёмку и расценили действия соседей как вторжение в частную жизнь.