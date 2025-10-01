В Пермском крае семья отсудила деньги у СНТ за камеру, снимающую их участок

Семья из Пермского края отсудила деньги у СНТ за камеру видеонаблюдения, которая снимала их земельный участок, сообщает ГУФССП региона.
Инцидент произошёл в одном из некоммерческих товариществ Березников. Жильцы СНТ решили установить камеры на территории, чтобы следить за безопасностью вещей. В обзор видеокамер попала также часть участка местной семейной пары, которая продолжала жить вместе после развода. Люди не давали согласия на такую съёмку и расценили действия соседей как вторжение в частную жизнь.
Чтобы компенсировать вред за происшествие экс-супруги обратились в суд. Инстанция рассмотрела иск и пришла к выводу, что видеонаблюдение нарушает конституционные права людей.
«Основной закон страны не допускает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Трактуя данные нормы, суд заключил, что частная жизнь это те стороны личной жизни человека, которые он не желает делать достоянием других», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
В пользу семейной пары было решено взыскать с СНТ 10 тысяч рублей. Производством занялись судебные приставы по Березникам и Усольскому району. Председателя товарищества предупредили о необходимости выплатить деньги в срок и арестовали счета организации. Все деньги перевели паре в полном объёме.