Батареи пока холодные: теплая погода притормозила отопительный сезон в Приморье

В Приморском крае продолжается ожидание начала отопительного сезона, хотя календарная осень уже давно наступила. Причиной задержки стала необычно теплая погода, установившаяся в регионе. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Подготовка к зиме ведется активными темпами и находится в высокой степени готовности. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства заявили о готовности на 95%. На подготовку к отопительному сезону было направлено свыше 2,5 миллиардов рублей.
Значительные работы провели по обновлению теплосетей. Специалисты заменили несколько десятков километров теплотрасс по всему краю. Особенно масштабными стали работы во Владивостоке, где обновили 24 километра тепловых сетей. В настоящее время ведутся ремонтные работы на улицах Калинина, Бестужева и Фадеева.
В других муниципалитетах также провели серьезную модернизацию. «Примтеплоэнерго» осуществило замену более 30 километров сетей в 33 населенных пунктах. Компания-подрядчик обновила 7 километров теплосетей в Артеме и Партизанске.
Критерии запуска отопления четко определены: тепло начнут подавать только после того, как температура воздуха продержится на уровне +8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти суток подряд. По словам первого заместителя министра ЖКХ Сергея Попова, пока такие температурные показатели в крае не зафиксированы.