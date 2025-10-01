Батареи пока холодные: теплая погода притормозила отопительный сезон в Приморье

Критерии запуска отопления четко определены: тепло начнут подавать только после того, как температура воздуха продержится на уровне +8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти суток подряд. По словам первого заместителя министра ЖКХ Сергея Попова, пока такие температурные показатели в крае не зафиксированы.