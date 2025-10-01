Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы несут цветы и игрушки к месту ДТП на Коммунальной, где погиб 9-летний мальчик

Ребёнок попал под колёса грузовика.

Источник: Клопс.ru

Калининградцы приносят цветы и игрушки на перекрёсток Банковской и Коммунальной, где произошло смертельное ДТП. На месте в среду, 1 октября, побывал фотокорреспондент «Клопс».

По словам очевидцев, первые плюшевые зайчики и мишки появились ещё накануне вечером. Рядом стоят гвоздики, ирисы и хризантемы. Маленький народный мемориал продолжает расти, люди потрясены гибелью ребёнка.

Поблизости лежит сложенное покрывало, которое очевидцы сначала приняли за ковёр. Этим одеялом в день трагедии было накрыто тело мальчика.

ДТП произошло во вторник, 30 сентября, на перекрёстке Банковской и Коммунальной. Грузовик насмерть сбил 9-летнего ребёнка на пешеходном переходе. Губернатор области Алексей Беспрозванных выразил соболезнования семье мальчика.