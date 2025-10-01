В поселке Уралец Свердловской области обновили школьный стадион

Реконструкцию спортивного стадиона провели на территории школы № 9 в поселке Уралец в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Теперь ученики смогут играть в футбол на специальном поле, бегать по обустроенным дорожкам и преодолевать полосу препятствий. Также на стадионе есть воркаут-зона, прыжковая яма, баскетбольная и волейбольная площадки. По периметру смонтировали новое освещение. Благодаря этому тренировки теперь на стадионе можно проводить даже вечером.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.