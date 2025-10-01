В поселке Уралец Свердловской области обновили школьный стадион

Теперь ученики смогут играть в футбол на специальном поле, бегать по обустроенным дорожкам и преодолевать полосу препятствий. Также на стадионе есть воркаут-зона, прыжковая яма, баскетбольная и волейбольная площадки. По периметру смонтировали новое освещение. Благодаря этому тренировки теперь на стадионе можно проводить даже вечером.