Генплан Екатеринбурга меняют из-за наземного метро на Юго-Западе

Администрация Екатеринбурга меняет Генеральный план города, в котором будут отражены нынешние реалии по развитию транспортной системы уральской столицы. Речь идет о наземном метро и новой трамвайной ветке. Об этом сообщает ЕАН.
По словам заместителя руководителя Мастерской генплана Сергея Шутова, после внесения изменений в документ нужно будет заново разработать программы развития транспортной инфраструктуры на основе более ранних программ.
— Нужно промоделировать Юго-Западный маршрут наземного метро, — уточнил Сергей Шутов.
Также в новом варианте программы отразят ряд других транспортных проектов, включая новую трамвайную линию в Новокольцовский микрорайон.