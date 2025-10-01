Ричмонд
Генплан Екатеринбурга меняют из-за наземного метро на Юго-Западе

В Екатеринбурге построят наземное метро и новую трамвайную ветку.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Екатеринбурга меняет Генеральный план города, в котором будут отражены нынешние реалии по развитию транспортной системы уральской столицы. Речь идет о наземном метро и новой трамвайной ветке. Об этом сообщает ЕАН.

По словам заместителя руководителя Мастерской генплана Сергея Шутова, после внесения изменений в документ нужно будет заново разработать программы развития транспортной инфраструктуры на основе более ранних программ.

— Нужно промоделировать Юго-Западный маршрут наземного метро, — уточнил Сергей Шутов.

Также в новом варианте программы отразят ряд других транспортных проектов, включая новую трамвайную линию в Новокольцовский микрорайон.