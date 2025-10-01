В тувинском селе Эрги-Барлык построят врачебную амбулаторию

Врачебную амбулаторию построят в селе Эрги-Барлык в Республике Тыва по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Барун-Хемчикского района.
Специалисты уже заложили фундамент лечебного учреждения. Также они возвели стены и смонтировали каркас кровли. Теперь рабочие занимаются утеплением здания и установкой окон. В современной амбулатории получать медицинскую помощь в комфортных условиях будут более 1500 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.