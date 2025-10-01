Ричмонд
Волгоградцам могут запретить держать бойцовских собак в квартирах

В Волгоградской области могут запретить запретить содержание потенциально опасных пород собак в многоквартирных домах. О возможных нововведениях в России сообщил РИА Новости 1 октября депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По мнению парламентария, запрет на содержание собак было бы актуальным решением, поскольку в общественности зачастую обсуждается нападение опасных питомцев на жителей многоквартирных домов.

Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», о наличии потенциально опасной собаки без намордника и поводка в частном доме должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию, принадлежащую владельцу потенциально опасной собаки. Однако для многоквартирных домов такой нормы закона нет, что это делает безнаказанными владельцев собак.