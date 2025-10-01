Глава Минпросвещения ответил на вопрос о зачетной системе оценок

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос РИА Новости, сообщил, что не сторонник перехода на «зачет» и «не зачет» по ИЗО, физкультуре и музыке.
Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил перевести в зачетную традиционную балльную систему оценок по физкультуре, труду, музыке и ИЗО в школьном аттестате.
«Честно говоря, я не сторонник внутренне, потому что “зачет”, “не зачет” — фактически бинарная система. И сложно дать оценку и посмотреть, потому что работа школьников, в том числе по изобразительному искусству, сложно ее оценить — хорошая или плохая», — сказал Кравцов.
При этом министр отметил, что у школ сейчас есть возможность самим выбирать, как оценивать эти предметы.
Также Кравцов акцентировал, что все предметы в школьном образовании важны.
«Основы безопасности защиты родины, труд, который мы вернули в прошлом учебном году, физкультура, изобразительное искусство — это предметы, которые в том числе формируют личность, дают соответствующие навыки школьникам», — подчеркнул Кравцов.