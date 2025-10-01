Сброс неочищенных сточных вод в реку Темерник подтвердили в Ростове

В Ростове-на-Дону после проверки подтвердилась информация о сбросе неочищенных сточных вод в реку Темерник. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба минприроды региона.
Специалисты выяснили, что загрязнение в районе одного из ЖК шло по ливневой канализации, выливалось на землю, а потом попадало в водоем.
— Указанная ситуация является нарушением правил благоустройства и содержит признаки административного правонарушения, — прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.
Информацию о загрязнении передали в административную инспекцию Ростовской области и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Также уведомили администрацию донской столицы. После этого ведомства и власти должны принять меры.
Напомним, некоторое время назад загрязнение неизвестного происхождения нашли в реке Грушевка в Новочеркасске.
Подпишись на нас в Telegram.