Сброс неочищенных сточных вод в реку Темерник подтвердили в Ростове

Загрязнение реки Темерник выявили в районе одного из ростовских ЖК.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после проверки подтвердилась информация о сбросе неочищенных сточных вод в реку Темерник. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба минприроды региона.

Специалисты выяснили, что загрязнение в районе одного из ЖК шло по ливневой канализации, выливалось на землю, а потом попадало в водоем.

— Указанная ситуация является нарушением правил благоустройства и содержит признаки административного правонарушения, — прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Информацию о загрязнении передали в административную инспекцию Ростовской области и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Также уведомили администрацию донской столицы. После этого ведомства и власти должны принять меры.

Напомним, некоторое время назад загрязнение неизвестного происхождения нашли в реке Грушевка в Новочеркасске.

