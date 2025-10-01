Ричмонд
В нескольких районах Иркутской области ограничили скорость мобильного интернета

Сейчас список территорий включает в себя 47 населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В нескольких районах Иркутской области ограничили скорость мобильного интернета. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев 24 сентября. Ранее в ряде районов Приангарья ввели ограничение скорости мобильного интернета до 256 Кбит/с. При такой скорости пользователи могут отправлять текстовые сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также небольшие фотографии.

Ограничение скорости интернета в Иркутской области.

Тогда под ограничения попали населенные пункты Аларского, Заларинского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Шелеховского, Катангского и Жигаловского районов, а также Ангарского городского округа.

Сейчас список территорий включает в себя 47 населенных пунктов. Так, замедление скорости интернета в Иркутске затронуло район аэропорта, авиазавод, микрорайон Зеленый, Ново-Иркутскую ТЭЦ, а также станции Батарейная и Горка. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.