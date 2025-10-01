В нескольких районах Иркутской области ограничили скорость мобильного интернета. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев 24 сентября. Ранее в ряде районов Приангарья ввели ограничение скорости мобильного интернета до 256 Кбит/с. При такой скорости пользователи могут отправлять текстовые сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также небольшие фотографии.