Въезд в центр Екатеринбурга предложили сделать платным для автомобилистов

Центр Екатеринбурга можно закрыть для автомобилистов и сделать платный въезд.

Выручку от этого следует направить на развитие общественного транспорта. С таким предложением на Форуме 100+ выступил генеральный директор «ЛабГрад» Александр Баранов.

«В Екатеринбурге продолжается рост автомобилизации — это вызов. Если мы просто закрываем весь центр, [автомобилистам] невозможно не платить за парковку. Вообще въезд в центр будет платным. Прибыль, которую получаем от парковки, можно направить на субсидирование общественного транспорта. Он дает много эффектов для города в целом. Поэтому он достоин субсидирования», — отметил Баранов.

По его словам, общественный транспорт самоокупаемым быть не может. В России таких примеров нет. Екатерина Землянская.