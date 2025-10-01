Въезд в центр Екатеринбурга предложили сделать платным для автомобилистов

Выручку от этого следует направить на развитие общественного транспорта. С таким предложением на Форуме 100+ выступил генеральный директор «ЛабГрад» Александр Баранов.
«В Екатеринбурге продолжается рост автомобилизации — это вызов. Если мы просто закрываем весь центр, [автомобилистам] невозможно не платить за парковку. Вообще въезд в центр будет платным. Прибыль, которую получаем от парковки, можно направить на субсидирование общественного транспорта. Он дает много эффектов для города в целом. Поэтому он достоин субсидирования», — отметил Баранов.
По его словам, общественный транспорт самоокупаемым быть не может. В России таких примеров нет. Екатерина Землянская.