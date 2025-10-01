В Омскую область завезли более 6 тонн опасного фрукта

Червец Комстока представляет серьёзную угрозу для плодовых, овощных и декоративных культур. При массовом распространении вызывает усыхание и отмирание побегов, пожелтение и опадание листвы, преждевременное опадание плодов. Повреждённые фрукты могут одеревенеть, терять массу и вкусовые качества. Поверхность растений скапливающимися липкими выделениями создаёт благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.