В Омскую область завезли более 6 тонн опасного фрукта

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило в среду, 1 октября 2025 года, что выявили опасный карантинный объект в продукции, поступившей на территорию региона из Республики Узбекистан.
«В шести партиях гранатов общим весом более 6 тонн обнаружен червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana)). Наличие вредителя подтверждено результатами экспертизы. В целях недопущения распространения карантинного вредного организма на территории Российской Федерации заражённые гранаты подвергнуты обработке методом фумигации», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что с начала 2025 года региональный Россельхознадзор зафиксировал порядка 93 случаев выявления зараженной растительной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, в том числе 10 случаев — червецом Комстока.
Червец Комстока представляет серьёзную угрозу для плодовых, овощных и декоративных культур. При массовом распространении вызывает усыхание и отмирание побегов, пожелтение и опадание листвы, преждевременное опадание плодов. Повреждённые фрукты могут одеревенеть, терять массу и вкусовые качества. Поверхность растений скапливающимися липкими выделениями создаёт благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.