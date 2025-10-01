Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омскую область завезли более 6 тонн опасного фрукта

Зараженные гранаты обеззаразили.

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило в среду, 1 октября 2025 года, что выявили опасный карантинный объект в продукции, поступившей на территорию региона из Республики Узбекистан.

«В шести партиях гранатов общим весом более 6 тонн обнаружен червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana)). Наличие вредителя подтверждено результатами экспертизы. В целях недопущения распространения карантинного вредного организма на территории Российской Федерации заражённые гранаты подвергнуты обработке методом фумигации», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что с начала 2025 года региональный Россельхознадзор зафиксировал порядка 93 случаев выявления зараженной растительной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, в том числе 10 случаев — червецом Комстока.

Червец Комстока представляет серьёзную угрозу для плодовых, овощных и декоративных культур. При массовом распространении вызывает усыхание и отмирание побегов, пожелтение и опадание листвы, преждевременное опадание плодов. Повреждённые фрукты могут одеревенеть, терять массу и вкусовые качества. Поверхность растений скапливающимися липкими выделениями создаёт благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.