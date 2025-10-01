Обманутым мошенниками омичам облегчили процедуру сбора необходимых документов

«Такой функционал позволит омичам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно. Сейчас по закону пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, человеку приходится обращаться в отделение банка», — говорится в сообщении отделения Омск Банка России.