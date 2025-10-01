Ричмонд
В Омске разрешат строить религиозные сооружения в кварталах высоток

А также, вероятно, мечети и духовные образовательные учреждения.

Источник: Om1 Омск

Сергей Шелест подписал постановление о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки. Мэрия планирует скорректировать несколько пунктов, один из которых касается зон ОЖ-2 (общественно-жилая зона высокой этажности) и Ж-4 (зона жилой застройки высокой этажности).

Для участков, расположенных в этих зонах, предлагается предусмотреть дополнительный вид использования — религиозное (код 3.7). Если поправки согласуют, в зонах многоэтажных жилых домов и офисных центров можно будет строить сооружения религиозного назначения, в том числе предназначенные для управления и образования.

После подготовки поправок они должны будут пройти процедуру общественного обсуждения, а затем поступят в Горсовет, который и примет окончательное решение.