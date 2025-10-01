В Уфе появилась улица Нефтекамская

В Ленинском районе Уфы депутаты Горсовета на 55-м заседании приняли решение присвоить одной из новых улиц название «Нефтекамская».
Как сообщили в администрации города, улица расположится в западной части микрорайона «Затон» между улицей Лётчиков и проектируемой улицей. Её протяжённость составит около 0,4 километра. С ходатайством о присвоении наименования выступила администрация Нефтекамска, чтобы обеспечить возможность адресации объектов недвижимости.
Проект предварительно обсуждался в рамках голосования на сайте администрации Уфы. Итоги размещены в открытом доступе.