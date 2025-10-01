Скончался многолетний руководитель ВИА «Казан утлары» Карим Габидуллин

Габидуллин вошел в историю татарской культуры как многолетний музыкальный руководитель коллектива, сопровождавшего выступления легендарной певицы Альфии Авзаловой. С 1973 года он создавал аранжировки для ансамбля, выступая также в качестве соло-гитариста. Музыкант работал в Татарской государственной филармонии до 2000 года.