Скончался многолетний руководитель ВИА «Казан утлары» Карим Габидуллин

На 81-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист Татарстана Карим Габидуллин, более четырех десятилетий руководивший инструментальным ансамблем «Казан утлары». Музыкант скончался после продолжительной болезни.
Габидуллин вошел в историю татарской культуры как многолетний музыкальный руководитель коллектива, сопровождавшего выступления легендарной певицы Альфии Авзаловой. С 1973 года он создавал аранжировки для ансамбля, выступая также в качестве соло-гитариста. Музыкант работал в Татарской государственной филармонии до 2000 года.
Церемония прощания с Каримом Габидуллином состоится 1 октября в мечети «Ризван» в Казани. Его творческое наследие включает многочисленные записи и аранжировки татарских народных песен и произведений национальных композиторов.
