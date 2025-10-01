Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался многолетний руководитель ВИА «Казан утлары» Карим Габидуллин

Музыкант скончался после продолжительной болезни.

На 81-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист Татарстана Карим Габидуллин, более четырех десятилетий руководивший инструментальным ансамблем «Казан утлары». Музыкант скончался после продолжительной болезни.

Габидуллин вошел в историю татарской культуры как многолетний музыкальный руководитель коллектива, сопровождавшего выступления легендарной певицы Альфии Авзаловой. С 1973 года он создавал аранжировки для ансамбля, выступая также в качестве соло-гитариста. Музыкант работал в Татарской государственной филармонии до 2000 года.

Церемония прощания с Каримом Габидуллином состоится 1 октября в мечети «Ризван» в Казани. Его творческое наследие включает многочисленные записи и аранжировки татарских народных песен и произведений национальных композиторов.

Напомним, туристка из России погибла в первый же день в Турции.