Она внедряла передовые методы лечения: ушла из жизни заслуженный врач Башкирии Лилия Ложкина

В Уфе умерла врач-инноватор Лилия Ложкина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе коллектив городской клинической больницы № 21 сообщил о кончине заслуженного врача Башкирии, врача-оториноларинголога высшей категории Лилии Ложкиной. Медик ушла из жизни на 83-м году жизни.

Лилия Борисовна посвятила служению медицине более 50 лет. С 2003 по 2020 год она возглавляла ЛОР-отделение ГКБ № 21, она до последних лет продолжала оперировать и передавать свой опыт молодым специалистам.

Особое признание получило внедрение Лилией Ложкиной передового метода эндоназальной функциональной ринохирургии — одной из первых в республике она прошла обучение у австрийских коллег. В 2023 году ее профессионализм был отмечен званием лауреата конкурса «Серафимовский врач».

Прощание с Лилией Борисовной состоится завтра в 08:30 у входа в патологоанатомическое отделение больницы. Отпевание пройдет в 10:00 в кафедральном соборе Рождества Богородицы (Уфа, улица Кирова, 102).

