Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре проверили сирены 1 октября

Системы оповещения включили в Краснодаре утром 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре проверили сирены 1 октября. Системы оповещения, как и планировалось, включили в 10:30.

Во время работы сирен по радио и телевидению передали специальное сообщение. Жителей во время плановой проверки призвали сохранять спокойствие и не паниковать.

Напомним, плановая проверка систем оповещения прошла 1 октября во всем Краснодарском крае. По данным регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в крае установлено более 2,1 тысячи устройств региональной системы 1,5 тысячи устройств муниципальных систем оповещения.