В Краснодаре проверили сирены 1 октября. Системы оповещения, как и планировалось, включили в 10:30.
Во время работы сирен по радио и телевидению передали специальное сообщение. Жителей во время плановой проверки призвали сохранять спокойствие и не паниковать.
Напомним, плановая проверка систем оповещения прошла 1 октября во всем Краснодарском крае. По данным регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в крае установлено более 2,1 тысячи устройств региональной системы 1,5 тысячи устройств муниципальных систем оповещения.