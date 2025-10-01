Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гриппа в Беларуси пока нет, подъем заболеваемости ожидается в конце января — феврале

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гриппа в Беларуси пока нет, подъем заболеваемости ожидается в конце января — феврале, сообщила журналистам заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Циркуляции вирусов гриппа в настоящее время не отмечается. Вместе с тем в дальнейшем мы все-таки ожидаем увеличение количества заболевших в традиционные для нашей страны сроки. Это конец января — февраль», — сказала Алла Дашкевич.

С начала сентября увеличилось количество людей, пораженных острыми респираторными инфекциями. Ситуация закономерная — она отмечается из года в год и связана с возвращением детей, студентов в организованные коллективы, окончанием массовой отпускной кампании.

«В целом в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями не вызывает каких-либо опасений. Заболеваемость находится на уровне средних многолетних данных», — сказала Алла Дашкевич.

По результатам лабораторных исследований установлена циркуляция негриппозных респираторных вирусов: аденовирусов, респираторно-синцитиального вируса, риновирусов. Также циркулирует SARS-CoV-2, который за последние годы приобрел сезонный характер.