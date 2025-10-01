Гриппа в Беларуси пока нет, подъем заболеваемости ожидается в конце января — феврале

«Циркуляции вирусов гриппа в настоящее время не отмечается. Вместе с тем в дальнейшем мы все-таки ожидаем увеличение количества заболевших в традиционные для нашей страны сроки. Это конец января — февраль», — сказала Алла Дашкевич.