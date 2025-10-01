Аксенов обсудил с Развожаевым и Цивилевым ситуацию с автомобильным топливом

Двадцать пятого сентября Аксенов сообщал, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива. По его словам, перебои с топливом в Крыму «возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России». В понедельник в Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки. Ранее аналогичное решение приняли власти Севастополя. Аксенов также сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 — не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 — не выше 76 рублей за литр.