Губернатор Севастополя заявил о спаде ажиотажа из-за дефицита топлива

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Волна ажиотажа из-за топливного дефицита постепенно сходит на нет, поставки идут, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Основной вопрос сейчас — это поставки бензина на (Крымский — ред.) полуостров. С первого дня возникновения топливного дефицита мы были на связи с Сергеем Евгеньевичем (Цивилевым, главой Минэнерго РФ — ред.), совместно решали проблему. Сейчас уже можно констатировать, что волна ажиотажа постепенно сходит на нет, поставки идут», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В понедельник Развожаев сообщал, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому введено ограничение на продажу 30 литров на один автомобиль или одну канистру, чтобы накопить топливо на всех заправках.
В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя и министром энергетики РФ обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.