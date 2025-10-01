Ричмонд
Губернатор Севастополя заявил о спаде ажиотажа из-за дефицита топлива

Развожаев: волна ажиотажа из-за дефицита топлива постепенно сходит на нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Волна ажиотажа из-за топливного дефицита постепенно сходит на нет, поставки идут, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Основной вопрос сейчас — это поставки бензина на (Крымский — ред.) полуостров. С первого дня возникновения топливного дефицита мы были на связи с Сергеем Евгеньевичем (Цивилевым, главой Минэнерго РФ — ред.), совместно решали проблему. Сейчас уже можно констатировать, что волна ажиотажа постепенно сходит на нет, поставки идут», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В понедельник Развожаев сообщал, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому введено ограничение на продажу 30 литров на один автомобиль или одну канистру, чтобы накопить топливо на всех заправках.

В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя и министром энергетики РФ обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.

