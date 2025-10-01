Губернатор Севастополя заявил о спаде ажиотажа из-за дефицита топлива

В понедельник Развожаев сообщал, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому введено ограничение на продажу 30 литров на один автомобиль или одну канистру, чтобы накопить топливо на всех заправках.