В Омской области начали дорожать популярные лекарства от простуды

Специалисты связывают эту тенденцию с сезонным всплеском спроса.

По данным Омскстата, в регионе заметно подорожали многие лекарственные препараты. Рост цен затронул практически все категории медикаментов, особенно средства для лечения сезонных заболеваний.

Так, анальгин подорожал с 35 до 36 рублей, нимесулид — с 107 до 111 рублей. Цены на пенталгин и трекрезан колебались, но в целом остались на высоком уровне. Даже недорогие препараты вроде активированного угля и валидола прибавили в стоимости.

Специалисты связывают эту тенденцию с сезонным всплеском спроса на медикаменты в период похолодания, когда традиционно растет потребность в противопростудных и обезболивающих средствах.