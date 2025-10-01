В Омской области начали дорожать популярные лекарства от простуды

Так, анальгин подорожал с 35 до 36 рублей, нимесулид — с 107 до 111 рублей. Цены на пенталгин и трекрезан колебались, но в целом остались на высоком уровне. Даже недорогие препараты вроде активированного угля и валидола прибавили в стоимости.