Власти рассказали, почему для Калининграда не покупают электробусы

Для запуска в Калининграде электробусов необходима дорогостоящая инфраструктура. Об этом рассказала журналистам глава администрации Елена Дятлова.
Пока власти сделали выбор в пользу троллейбусов с автономным ходом. «Мы изучали опыт эксплуатации электробусов в других городах и пока отказались. Сделали выбор в пользу троллейбусов. Они не требуют строительства дорогостоящей зарядной инфраструктуры. Зарядка происходит во время движения. Плюс не нужно долго стоять на конечных станциях», — отметила Дятлова.
При этом мэр подчеркнула, что окончательно от электробусов в Калининграде не отказываются. Их приобретение зависит от экономической составляющей.
В конце 2024 года Калининграду передали 15 новых троллейбусов. Деньги на обновление парка выделили из резервного фонда правительства РФ. Калининград получил на эти цели 418,3 миллиона рублей.
До конца нынешнего года планируют приобрести в лизинг ещё 20 машин. На это потратят около 700 миллионов рублей.