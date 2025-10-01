Власти рассказали, почему для Калининграда не покупают электробусы

Пока власти сделали выбор в пользу троллейбусов с автономным ходом. «Мы изучали опыт эксплуатации электробусов в других городах и пока отказались. Сделали выбор в пользу троллейбусов. Они не требуют строительства дорогостоящей зарядной инфраструктуры. Зарядка происходит во время движения. Плюс не нужно долго стоять на конечных станциях», — отметила Дятлова.