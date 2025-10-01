Волгоградцев предупредили о сроках уплаты имущественных налогов

В ФНС напоминают, что эти налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Если не сделать этого вовремя, то уже с 2 декабря будут начисляться пени.
Уведомления направляются гражданам несколькими способами: через личный кабинет сервиса ФНС России или мобильное приложение; через портал «Госуслуги»; по почте заказным письмом по месту регистрации.
Тем, кто проживает вне адреса регистрации, советуют зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ФНС или портале «Госуслуги». Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанности по уплате налога.
При этом в двух случаях уведомление может не прийти. Например, такое возможно, если имеются налоговые льготы или вычеты, которые превышают размер начисленных налогов, либо существуют другие основания, полностью освобождающие от уплаты налога.
Также не отправляется уведомление, если общая сумма налогов меньше 300 рублей. Однако в таком случае задолженность подлежит погашению в последующие отчетные периоды.