Эпидемиолог спрогнозировала подъем заболеваемости гриппом в Беларуси

Эпидемиолог сказала, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемиолог спрогнозировала подъем заболеваемости гриппом в Беларуси. Подробности во время пресс-конференции озвучила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич, пишет БелТА.

— Циркуляции вирусов гриппа в настоящее время не отмечается, — подчеркнула специалист.

Дашкевич уточнила: увеличение числа заболевших прогнозируется в традиционные для Беларуси сроки. По ее словам, это конец января — февраль.

