Эпидемиолог спрогнозировала подъем заболеваемости гриппом в Беларуси. Подробности во время пресс-конференции озвучила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич, пишет БелТА.
— Циркуляции вирусов гриппа в настоящее время не отмечается, — подчеркнула специалист.
Дашкевич уточнила: увеличение числа заболевших прогнозируется в традиционные для Беларуси сроки. По ее словам, это конец января — февраль.
