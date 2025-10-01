Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Краснодар

Святыню доставят в Свято-Екатерининский кафедральный собор кубанской столицы. Ковчег с частицей мощей будет находиться в Краснодаре до 11 октября. В течение пяти дней с 10:00 до 16:00 каждый час в храме будут совершаться молебны.