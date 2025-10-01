Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Краснодар

Мощи блаженной Матроны Московской будут находиться в Свято-Екатерининском соборе Краснодара с 7 по 11 октября.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Святыню доставят в Свято-Екатерининский кафедральный собор кубанской столицы. Ковчег с частицей мощей будет находиться в Краснодаре до 11 октября. В течение пяти дней с 10:00 до 16:00 каждый час в храме будут совершаться молебны.

Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской встретят в соборе 7 октября в 07:30. Проводят святыню 11 октября в 16:00.

Святая Матрона Московская родилась в селе Себино Тульской губернии в 1881 году. Будучи слепой, девочка с детства исцеляла больных и предсказывала события. В 1999 году Матрону Московскую канонизировали. Мощи хранятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве.

К святой обращаются с молитвами о помощи в исцелении от тяжелых болезней, сохранении семьи и рождении детей.