Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Святыню доставят в Свято-Екатерининский кафедральный собор кубанской столицы. Ковчег с частицей мощей будет находиться в Краснодаре до 11 октября. В течение пяти дней с 10:00 до 16:00 каждый час в храме будут совершаться молебны.
Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской встретят в соборе 7 октября в 07:30. Проводят святыню 11 октября в 16:00.
Святая Матрона Московская родилась в селе Себино Тульской губернии в 1881 году. Будучи слепой, девочка с детства исцеляла больных и предсказывала события. В 1999 году Матрону Московскую канонизировали. Мощи хранятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве.
К святой обращаются с молитвами о помощи в исцелении от тяжелых болезней, сохранении семьи и рождении детей.