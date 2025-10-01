Ричмонд
Минэкономики предложило белорусам 1 миллион рублей за идею

Минэкономики сказало, как белорусам получить до миллиона рублей за бизнес-идею.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве экономики рассказали, что белорусы могут получить до 1 миллиона белорусских рублей за перспективную бизнес-идею.

На сайте ведомства опубликована информация о конкурсе инвестпроектов, объявленном Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей.

Предложить свою бизнес-идею под инвестирование могут руководители организаций малого и среднего предпринимательства в Беларуси. За перспективную бизнес-идею победители конкурса могут получить от государства финансовую поддержку в виде заема или лизинга имущества.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Минэкономики. Сроки приема заявок завершатся до 15 октября 2025 года.