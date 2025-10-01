В Казани в 2025 году откроется генеральное консульство Индии

В начале сентября правительство России одобрило открытие двух новых индийских консульств — в Казани и Екатеринбурге. Создание этих представительств упростит оформление виз и документов для граждан обеих стран, активизирует гуманитарные и научно-технические связи и станет вкладом в развитие стратегического партнерства России и Индии.
Казань рассматривается индийской стороной как один из наиболее привлекательных региональных центров для консульства. Это связано с промышленным и финансовым потенциалом республики, включая развитую нефтехимию и ИТ-отрасль, а также с удобным географическим расположением для бизнеса и гуманитарных инициатив.
Открытие консульства позволит укрепить взаимоотношения между Россией и Индией, а инфраструктура региона адаптируется под новые возможности. Рассказал «Ъ-Волга-Урал» первый заместитель председателя правления, директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. По его мнению, ускорить этот процесс могли бы прямые авиарейсы между Татарстаном и Индией.
Взаимодействие с индийскими партнерами ведется уже несколько лет через Торгово-промышленную палату России. Предстоящий Деловой форум «TIME: Татарстан — Индия. Взаимная эффективность» с участием индийских партнеров на площадке Татарстана создаст дополнительные возможности для развития совместных производств, научно-технического сотрудничества и укрепления существующих деловых связей.