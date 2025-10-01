В Казани в 2025 году откроется генеральное консульство Индии

В этом году в Казани может начать работу генеральное консульство Индии. Инициатива исходит от индийской стороны и направлена на укрепление сотрудничества между Россией и Индией. Ожидается, что консульство позволит Татарстану привлекать инвестиции, развивать совместные производства и научные центры, а также увеличить поток туристов между странами. Об этом сообщает РБК Татарстана с ссылкой на пресс-службу МИДа России.