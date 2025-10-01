Центральный парк Волгограда переходит на осеннее расписание

Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде объявил о переходе на осенний график работы с 1 октября. Изменения связаны с сокращением светового дня и похолоданием, однако большинство аттракционов продолжат радовать жителей и гостей города, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.
С понедельника по пятницу основные развлечения будут открываться позже. С 12:00 до 22:00 можно будет посетить популярные детские и экстремальные аттракционы, а также парк динозавров «Затерянный мир». Остальные объекты, включая канатный парк, начнут работу с 15:00. Важно отметить, что скейт-парк, батутный комплекс «Галактика», водная горка «Ниагара» и катамараны-фламинго на «Лагуне» в будние дни работать не будут.
В выходные и праздничные дни все аттракционы и активности в парке будут ждать посетителей уже с 10:00. Экстремальные карусели будут работать до 22:00, детские — до 21:00, а водные развлечения и парк динозавров закроются раньше.
Сеть питания «Вкуснопарк» также меняет свой график. Кроме того, с 1 октября в меню кафе «Кофемолка» появятся сытные завтраки, которые будут подавать с 8:00.