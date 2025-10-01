Центральный парк Волгограда переходит на осеннее расписание

С понедельника по пятницу основные развлечения будут открываться позже. С 12:00 до 22:00 можно будет посетить популярные детские и экстремальные аттракционы, а также парк динозавров «Затерянный мир». Остальные объекты, включая канатный парк, начнут работу с 15:00. Важно отметить, что скейт-парк, батутный комплекс «Галактика», водная горка «Ниагара» и катамараны-фламинго на «Лагуне» в будние дни работать не будут.