Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти прорабатывают возможность запуска авиарейса Калининград — Брест

Сейчас рейсы Минск — Калининград выполняет авиакомпания «Белавиа».

Бизнесы Калининградской области и Беларуси заинтересованы в запуске новых авиарейсов в белорусские города. Сейчас облвласти прорабатывают возможность запуска авиарейса из Калининграда в Брест, рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с вице-премьером Беларуси Юрием Шулейко. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Такая потребность есть по авиарейсам в Брест и Гродно… В настоящее время ведется проработка запуска авиарейса именно из Бреста. Это было бы хорошим направлением, потому что бизнес заинтересован», — сказал Беспрозванных.

Сейчас рейсы Минск — Калининград выполняет авиакомпания «Белавиа». Ранее на этом направлении также работала российская компания «Икар» (PegasFly).