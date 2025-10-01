В башкирской деревне Сагирово построили фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в деревне Сагирово Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Кигинского района.
Специалисты уже подключили все необходимые коммуникации, теперь ФАПу осталось получить лицензию. Там есть все необходимое — оборудование для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи жителям населенного пункта. Это позволит повысить доступность медицинских услуг.
Кроме того, в 2025 году планируется открыть еще три фельдшерско-акушерских пункта в населенных пунктах Кигинского района — в деревнях Идрисово и Асылгужино, а также в селе Абзаево.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.