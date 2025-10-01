В Ростове временно смягчили ограничения для грузовиков

Ранее власти анонсировали создание грузового каркаса в три этапа. Цель — упорядочить движение грузовиков, выведя транзит на объездные пути и ограничив проезд в центре и Нахичевани. Планировалось использовать камеры видеофиксации и систему спецпропусков. Ограничения вступили в силу, а с 1 января 2025 года началась активная работа камер.