В Ростове временно смягчили ограничения для грузовиков

В Ростове временно повысили разрешенную максимальную массу грузовых автомобилей для проезда по центральной части города с 3,5 до 26 тонн. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

В качестве временного решения до начала 2026 года, когда планируется запуск специального программного обеспечения, грузовикам массой до 26 тонн разрешен проезд в центральной части города. Именно такие автомобили обеспечивают продовольственную и коммунальную безопасность Ростова.

В октябре камеры фотовидеофиксации начнут работать в тестовом режиме для выявления нарушений грузовиками свыше 26 тонн. Для долгосрочного решения разрабатывается реестр транспортных средств, которые смогут беспрепятственно передвигаться по городу.

Ранее власти анонсировали создание грузового каркаса в три этапа. Цель — упорядочить движение грузовиков, выведя транзит на объездные пути и ограничив проезд в центре и Нахичевани. Планировалось использовать камеры видеофиксации и систему спецпропусков. Ограничения вступили в силу, а с 1 января 2025 года началась активная работа камер.

Резкий рост штрафов и несовершенство системы привели к массовым штрафам даже для грузовиков, обеспечивающих жизнедеятельность города (продукты, коммунальные услуги, стройматериалы). В январе 2025 года Начались протесты перевозчиков, сбор подписей и коллективные иски в суд. Бизнес заявил о параличе работы и разорении из-за штрафов, достигающих сотен тысяч рублей.