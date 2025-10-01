Боец Николай Балтухаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Боец Николай Балтухаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне специальной военной операции. В 1991 году Николая призвали на срочную службу в Военно-морской флот. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр района Геннадий Осодоев.
— После службы он работал в совхозе в селе Олой. Николай был отзывчивым, добрым и справедливым человеком, — уточнил глава Эхирит-Булагатского района.
В марте 2025 года Николай заключил контракт с Министерством обороны и ушёл служить в зону СВО. У 52-летнего военнослужащего остались супруга и двое детей. Администрация района выразила соболезнования семье и близким погибшего при выполнении боевых задач.
