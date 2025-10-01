Ричмонд
Боец Николай Балтухаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

В 1991 году Николая призвали на срочную службу в Военно-морской флот.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Николай Балтухаев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне специальной военной операции. В 1991 году Николая призвали на срочную службу в Военно-морской флот. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр района Геннадий Осодоев.

— После службы он работал в совхозе в селе Олой. Николай был отзывчивым, добрым и справедливым человеком, — уточнил глава Эхирит-Булагатского района.

В марте 2025 года Николай заключил контракт с Министерством обороны и ушёл служить в зону СВО. У 52-летнего военнослужащего остались супруга и двое детей. Администрация района выразила соболезнования семье и близким погибшего при выполнении боевых задач.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте простились с военнослужащими, которые героически погибли в зоне СВО.