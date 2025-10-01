Фонтаны Воронежа ушли на зимние каникулы

1 октября в Воронеже официально закрыли сезон фонтанов в парках и скверах. Об этом сообщили в городском управлении экологии.
Фонтаны работали с 1 мая, украшая город и радуя местных жителей. Теперь их готовят к зиме: в ближайшее время специалисты начнут консервацию, чтобы защитить конструкции и трубы от морозов и плохой погоды.
В то же время город активно готовится к отопительному сезону. 29 сентября подавать тепло начали в социальные объекты: больницы, школы и детские сады. А 1 октября ресурс начнет поступать в многоквартирные дома.