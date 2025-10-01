Омский фермер одолел лизинговую компанию с помощью искусственного интеллекта

Итогом любопытной борьбы и победы искусственного интеллекта над могучим штатом юридического отдела лизинговой компании, поделилась сегодня, 1 октября, пресс-служба центра «Мой бизнес» Омской области.
«Фермер-животновод получил штрафа в размере 111 тысяч рублей от лизинговой компании. Причиной штрафа послужила просрочка страхового платежа на несколько дней. Нюанс заключался в том, что сумма самой страховки составляла всего около 10 тысяч рублей. В процессе защиты интересов омского животновода была использована языковая модель для анализа документов и подготовки правовых возражений» — говорится в сообщении центра.
В частности, в нейросеть были загружены договор лизинга, уведомление о штрафе и банковская выписка. Система за несколько секунд проанализировала материалы и составила проект ответа с обоснованием несоразмерности штрафа. Подготовленный с помощью ИИ документ был направлен в лизинговую компанию без дополнительных правок. Через два дня штраф в размере 111 тысяч рублей был полностью отменен.