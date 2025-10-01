Омский фермер одолел лизинговую компанию с помощью искусственного интеллекта

В частности, в нейросеть были загружены договор лизинга, уведомление о штрафе и банковская выписка. Система за несколько секунд проанализировала материалы и составила проект ответа с обоснованием несоразмерности штрафа. Подготовленный с помощью ИИ документ был направлен в лизинговую компанию без дополнительных правок. Через два дня штраф в размере 111 тысяч рублей был полностью отменен.