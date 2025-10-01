Ричмонд
В Уфе для оплаты парковок появился бесплатный интернет

Он проработает до 1 ноября.

Источник: телеграм-канал транспортного обслуживания населения г. Уфы

В столице Башкирии была установлена бесплатная точка доступа Wi-Fi. Она появилась для своевременной оплаты парковочных мест в условиях ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщили в телеграм-канале транспортного обслуживания населения г. Уфы.

Точка доступа Wi-Fi называется «Parkovka_02». Она установлена на «умной» остановке перед ГКЗ «Башкортостан».

«Вчера, на крыше павильона появились соответствующие усилители Wi-Fi, они рассеивают сигнал в обе стороны ул. Ленина в радиусе 400−500 метров — туда, где созданы платные парковочные места», — говорится в сообщении Управления транспорта и связи.

Уточняется, что решение временное — до 1 ноября 2025 года. Далее будет приниматься решение о создании сетей бесплатного Wi-Fi во всей зоне платных парковок Уфы.